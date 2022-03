SCJN invalida delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz; encarcelados por este delito podrán solicitar liberación

“Se estima que la sanción impugnada no resulta clara ni precisa en la medida en que no especifica dentro del conglomerado de derechos y de instituciones familiares establecidas en la ley de la materia, como pudieran ser el matrimonio, el concubinato, los alimentos, la filiación, la adopción, la patria potestad y la custodia o tutela, etcétera, cuáles son esos derechos a los que se hace alusión”, detalló Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN .

“Se propone declarar la invalidez por extensión, en términos del artículo 41 de la ley reglamentaria a la fracción III del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que establece una agravante al delito de ultrajes a la autoridad, pues, si bien dicha agravante no fue señalada como impugnada expresamente, lo cierto es que no es independiente ni autónoma del delito, ya que se aplicará en adición a las penas previstas en el primer párrafo del 331, por lo que su validez, estimamos que depende de la del tipo penal de ultrajes, que fue declarado inconstitucional”, aseguró Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.