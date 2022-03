SCJN no logra acuerdo sobre el caso Gertz Manero; Alejandra Cuevas seguirá en prisión

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó los amparos en revisión interpuestos por Laura Morán Servín y Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, a quienes el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó penalmente del homicidio por omisión de su hermano, Federico Gertz Manero.

El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, proponía que un juzgador del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se pronunciara nuevamente sobre el asunto, luego de revisar las pruebas aportadas por las partes.

Sin embrago, 10 de los 11 ministros votaron en contra de devolver el asunto al tribunal local, cinco de ellos, Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron porque se elabore una nueva propuesta, lo que significa que la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán permanecerá en prisión hasta que el asunto sea nuevamente abordado.

Los ministros Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos-Farjat y Norma Lucia Piña Hernández se pronunciaron por otorgar un amparo liso y llano, que representaba otorgar la libertad inmediata a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, encarcelada desde octubre de 2020.

Algunos ministros se pronunciaron sobre el fondo del asunto, y sobre las deficiencias del proceso y argumentos con los que una juez otorgó las ordenes de aprehensión en contra de Laura Morán Servín, por el delito de homicidio doloso de concubinario, por su presunta responsabilidad ante la omisión de cuidados, y en contra de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, por ser “garante accesorio” del cuidado del señor Federico Gertz Manero.

“No encuentro prueba alguna que resulte idónea para acreditar la existencia de una omisión de cuidado, considero que fue sólo a partir de este estereotipo de género que persiste en el entorno a la mujer y la que lo obliga a asumir el rol idealizado de cuidadora que dentro de la secuela procesal que nos ocupa se llegó a determinar que la quejosa era garante accesoria o indirecta del bien jurídico”, refirió Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN.

“Que no puede atribuírsele alguna de las cualidades de garante a qué se refiere el artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México porque no decidió sobre los cuidados de la persona enferma, no habitaba con el enfermo, no llevaba a las consultas, no se presentaba diariamente a su casa, segundo; que la ley no prevé la existencia del garante accesorios, insisto, penalmente, objetivamente, el tipo penal no se da, mucho menos la responsabilidad”, ,manifestó Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN.