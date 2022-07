SCJN ordena a UIF entregar lista de cuentas bancarias bloqueadas

“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional por la circunstancia de que se entregue la información solicitada, pues se ordenó testar la parte relativa que pueda hacer identificable a las personas eliminadas de la denominada lista de personas bloqueadas. Además, se toman en cuenta elementos importantes, tales como que la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera no adujo que existiera un riesgo a la seguridad nacional”, indicó Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN.

You may also like