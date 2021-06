Sembrando Vida, programa del Gobierno federal que busca detener la migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido el programa ‘Sembrando Vida’ para detener la migración de ciudadanos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, a los Estados Unidos. En la frontera Sur muchos migrantes trabajan en este programa.

Decenas de migrantes centroamericanos trabajan en la rehabilitación de 70 hectáreas de cacao y 150 hectáreas de mango, en la Finca Frida, propiedad de la Secretaría de Bienestar, en Tapachula, Chiapas.

De marzo del 2019 a la fecha, la Secretaría de Bienestar ha empleado a 17 mil migrantes, que han solicitado refugio, en el Programa de Desarrollo Integral y Sembrando Vida, con el fin de frenar el flujo hacia los Estados Unidos trabajan de 3 a 4 meses y perciben 170 pesos diarios.

“Con lo que me paga me sirve para mi casa, ayuda a mi familia en Haití”, dijo Jerome Wilquins, migrante de Haití.

El programa también pretende detener la migración de chiapanecos a la frontera norte. En el vivero forestal militar habilitado en junio de 2019 trabajan unas 200 personas, la mayoría pobladores de la región. Ahí se han producido 12 millones de plantas de árboles maderables y frutales.

Sin embargo, productores de la región denuncian que el programa Sembrado Vidas está generando deforestación.

“Aquí estamos en una parcela del ejido Guadalupe, aquí desafortunadamente el programa los obliga a tirar los árboles. Como vemos, los troncos de los árboles, árboles que tenían 20, 30, 80, 100 años, fueron derribados y para sembrar nuevos. Que de aquí a que crezcan nos va a llevar otros 10, 20, 30, 40 años”, agregó Ismael Gómez, de la Confederación de Cooperativas Unidos para Estar Bien.

“La mayoría de las denuncias se confunden manejo agrícola, con manejo de selva. Esto no son selvas, no son tampoco áreas nacionales protegidas, no hay restricciones, son zonas agrícolas que se están reconvirtiendo. No se está quemando y además tenemos por norma la restricción de la quema”, concluyó Jorge Aguilar Reyna, coordinador de Sembrando Vida, Tapachula, Sierra, Soconusco.