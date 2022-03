Senado alista comparecencia del fiscal Gertz Manero; será de manera privada

“Yo no hablaría de que hubo una influencia indebida del Fiscal, y no creo que los ministros de la Corte, y ministras, estén subordinados a nadie. Creo que ellos deciden con criterio propio y amplio, y por esa razón confío en que finalmente, cuando concluya este asunto, va a ser en beneficio de la justicia”, señaló Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena.

“Nosotros no tenemos que cuidar nada, no. Él creo que tiene suficiente capacidad para poder expresar lo que le cuestionen, pregunten, en este caso todos, sin excepción, decidieron que fuera por la secrecía y por la naturaleza de los temas que trataremos, fuera de manera privada, no creo que lo que haya declarado en los medios, sea suficiente para nosotros”, indicó Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena.