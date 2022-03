Servidores de la Nación obligaron a planteles de Guanajuato construir con recursos de La Escuela Es Nuestra: Padres de familia

El caso de la primaria Majurru no es un caso aislado, la Auditoría Superior de la Federación revisó mil 187 millones de pesos otorgados al programa “La Escuela Es Nuestra” en 2020; 16% del presupuesto total de estos, en uno de cada dos pesos aun no se puede demostrar que llegaran a obras para mejorar los planteles.

“Nos empezaron a decir que estaba mal, que no estaba bien soldado, que estaba sobre los salones y que se tenía que quitar, y por otro lado los servidores de la nación nos dicen que no, que está bien, que no tienen por qué quitarlo”, comentó Ana Cecilia Arellano, de la primaria Majurru, en San Luis de la Paz, Guanajuato.