Silvano Aureoles llega a Palacio Nacional con pruebas sobre ‘narcoelección’; AMLO descarta recibirlo

El 24 de junio, López Obrador dijo no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que “lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo”.

Cuestionado en la conferencia mañanera de hoy, 29 de junio de 2021 , en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no recibirá a Aureoles: “No me corresponde”.

Presidente @lopezobrador_ , estoy acá, afuera de su Palacio, e insisto en que me reciba por la relevancia del tema para el país y porque no pondré en riesgo con esta información la vida de las personas. pic.twitter.com/bhGBdGXwDE