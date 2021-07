Simone Biles recibe emotivo mensaje de apoyo de su novio

Luego de abandonar las finales de grupo e individual de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Simone Biles recibió un emotivo mensaje de apoyo por parte de su novio.

Jonathan Owens, jugador de los Texanos de Houston de la NFL, envió un mensaje a su novia, la gimnasta estadounidense Simone Biles, luego de que ésta decidió desertar de la competencia individual y por equipos para priorizar su salud mental.

Por medio de su cuenta de Instagram, el jugador de futbol americano le dedicó unas palabras a su pareja, afirmando que “siempre ha sido su campeona”.

… escribió en la publicación, que acompañó con varias fotografías de Simone.

Fue el martes 27 de julio cuando Biles abandonó la competencia de gimnasia por equipos en Tokyo 202; posteriormente en una conferencia de prensa declaró que estaba más preocupada por su salud mental.

“Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto (…) Sé que debo desconectar y hacer como que la presión no me afecta, pero es duro a veces… los Juegos Olímpicos no son una broma”.