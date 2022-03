¿Son idénticas? La actriz de la India que ha sido confundida con Salma Hayek

No solo es por su rostro que resaltan las similitudes; ambas actrices tienen la misma estatura (1.57 metros), y claro la actuación no es el único campo en el que se desempeñan. Al igual que Salma, Vishakha también se ha destacado como productora, activista y emprendedora.

La confusión no se ha limitado a una experiencia hace ocho años, reveló la actriz. “Me pasa constantemente que viajo a Reino Unido o a un acto público en Europa y la gente me acaba confundiendo con Salma Hayek y yo respondo siempre con una mezcla de vergüenza y agradecimiento”.

“Toda mi vida me han dicho que tengo un gran parecido con Salma Hayek”, dijo Vishakha a un medio local. “Pero fue una agradable sorpresa cuando los reporteros y otros cinéfilos en las calles de Cannes me tomaban fotos pensando que yo era Hayek. Fue realmente divertido”.