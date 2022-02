Subsecretario de economía, energía y medioambiente de EEUU visitará México

El subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, José W Fernández, visitará México entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, informó este sábado el departamento de Estado.

Durante su estancia, el funcionario estadounidense se reunirá con varios altos funcionarios del Gobierno mexicano con quienes discutirá la cooperación en “prioridades clave” en la relación bilateral, incluidos temas como la energía, la crisis climática, la conservación de la naturaleza, la promoción de inversiones y la innovación.

Mexico is one of our closest and most valued partners. I look forward to advancing cooperation on key priorities in our relationship and hearing from youth, businesses and labor unions on ways to strengthen policies that promote economic prosperity for all.https://t.co/7JyQu2R6BQ

— Under Secretary Jose W. Fernandez (@State_E) February 26, 2022