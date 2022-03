Tatiana Clouthier pide a empresarios de EEUU no ponerse nerviosos por reforma eléctrica

“Queremos seguir operando y compitiendo en el país, tenemos muchos recursos para lograrlo, pero si no existen condiciones de confianza para la inversión, dejaremos pasar la oportunidad de posicionarnos como un destino estratégico y seguro, esta es una tarea urgente”, destacó Vladimiro de la Mora, presidente American Chamber of Commerce de México.

“Y no me dejará mentir, Ken Salazar y yo estuvimos con el presidente de la República cuando vino la secretaria de Energía de Estados Unidos y para mí quedó muy claro el tema, el bullicio, del ruido que se hace hacia fuera, es lo que nos pone muy nerviosos, pero el presidente fue muy claro con la secretaria de Energía de Estados Unidos y le dijo: ‘no vamos a hacer nada que ponga en tela de juicio nuestra relación’”, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.