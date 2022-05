¿Te llaman desde un número desconocido y cuelgan apenas contestas? Te contamos por qué sucede

Las estafas telefónicas más comunes implican hablar con alguien que quiere extraer información sensible y engañar a la posible víctima para que, por ejemplo, permita acceder a los fondos de su cuenta bancaria. En no pocas ocasiones estos delincuentes se hacen pasar por bancos.

Lo primero que debes saber es que este fenómeno le ha ocurrido al menos una vez a la mayoría de las personas que cuentan con celular. No es un error de telecomunicaciones; no es un problema de la red o de tu teléfono.