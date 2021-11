Tenista Peng Shuai reaparece en torneo; sigue preocupación por su seguridad

Las fotografías y las imágenes de video de Peng que aparecieron el domingo siguen siendo “insuficientes” y no abordan las preocupaciones de la WTA, dijo a Reuters un portavoz del grupo por correo electrónico. Las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Pekín no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters de comentarios sobre su reaparición.

La ex número uno del mundo de dobles no había sido vista ni escuchada públicamente desde que dijo en las redes sociales chinas el 2 de noviembre que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había obligado a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.