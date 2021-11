TEPJF se prepara para resolver impugnaciones electorales de 2022, 2023 y 2024

“Hemos superado esos momentos difíciles, esa situación crítica, el Tribunal electoral no depende de una persona, no es por mí, el Tribunal electoral es una institución a la cual hemos puesto por encima de todas y todos los magistrados y las magistradas… El Tribunal electoral salió más fortalecido después de este año 2021 y ese es el objetivo respecto de la revisión de procesos internos, de nuestra reglamentación y de las prácticas en el Tribunal, tenemos un reto para consolidar lo colegialidad y que las decisiones que se toman en el tribunal electoral”, explicó Reyes Rodríguez, presidente TEPJF .

