Tomás Zerón no es extraditado porque México censuró los abusos en Palestina: NYT

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Israel no ha procesado la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio y aplica a México su política de “ojo por ojo” por haber apoyado que se investigaran los abusos cometidos contra los palestinos , afirman esta mañana Ronen Bergman y Oscar López, periodistas de The New York Times, que escriben desde Tel Aviv, Israel .

