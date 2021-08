Tony Bennett se retira de los conciertos por orden médica

El cantante estadounidense, Tony Bennett, se retira de los conciertos a la edad de 95 años, por una orden médica dijo su hijo el viernes, 13 de agosto de 2021.El cantante estadounidense, Tony Bennett, se retira de los conciertos a la edad de 95 años, dijo su hijo

Bennett, a quien se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer en 2016, canceló una serie de conciertos previstos para finales de este año y no volverá a hacer giras, dijo su hijo mánager Danny Bennett en una entrevista a Variety.

“No habrá más conciertos “, dijo Danny Bennett . “Ha sido una de cisión difícil de tomar para nosotros, ya que es un artista capaz. Sin embargo, es una orden de los médicos (…) No nos preocupa que pueda cantar. Nos preocupa, desde el punto de vista física, la naturaleza humana. Tony tiene 95 años “, dijo.

Bennett, conocido por su balada “I Left My Heart in San Francisco“, realizó sus dos últimas actuaciones en directo la semana pasada en el Radio City Music Hall de Nueva York junto a Lady Gaga en un espectáculo llamado “One Last Time”.

El dúo grabó un segundo álbum de duetos clásicos entre 2018 y 2020 que saldrá a la venta en octubre. La semana pasada se publicó un video en el que se les ve grabando el single “I Get a Kick out of You” y en el que se ve al ganador de 18 premios Grammy en plena forma.

“Tiene pérdida de memoria a corto plazo. Sin embargo, eso no significa que no siga teniendo todo esto almacenado en su interior. No utiliza un teleprónter. Nunca se pierde una línea. Se sube al escenario y va”, dijo su hijo sobre los conciertos de Radio City.

“Puede que Tony no recuerde todas las partes de ese espectáculo. Pero, cuando se puso a un lado del escenario, lo primero que me dijo fue: ‘Me encanta ser cantante‘”.

Bennett comenzó su carrera en la década de 1950 tras ser descubierto por el cómico Bob Hope.

Con información de Reuters

