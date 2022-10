Tras publicaciones antisemitas, restringen cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West

Twitter e Instagram restringieron las cuentas de Kanye West el fin de semana, tras eliminar publicaciones del rapero después de que algunos usuarios las condenaran como antisemitas.

Te recomendamos: Pastor demanda a Kanye West por una canción donde usa uno de sus sermones

West fue bloqueado primero de Instagram de Meta Platforms Inc, el viernes, tras lo cual recurrió a Twitter, donde escribió un mensaje el sábado por primera vez en dos años.

La primera publicación de West en Twitter desde 2020 fue una foto borrosa del rapero y el fundador de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, cantando en un karaoke. El tuit decía: “Mira esto Mark, cómo me vas a echar de Instagram”.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022