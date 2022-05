Trudeau anuncia plan para congelar compra de armas de fuego en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su Gobierno iba a presentar un proyecto de ley para una “congelación nacional” de la posesión de armas de fuego y evitar que la gente las compre y las venda armas en cualquier parte del país.

Si se aprueba, se espera que la congelación de las armas de mano entre en vigor en el otoño boreal. El ministro de Seguridad Pública de Canadá ha presentado enmiendas reglamentarias en el Parlamento para garantizar la rápida aplicación, según un comunicado del ministerio.

Today, Prime Minister Justin Trudeau announced the introduction of new legislation to further strengthen gun control in Canada and keep Canadians safe from gun violence. Learn more about Bill C-21: https://t.co/tnesGIDAMk

— CanadianPM (@CanadianPM) May 30, 2022