Twitter Formará un Comité de Moderación de Contenido con Puntos de Vista ‘Muy Diversos’

Elon Musk adelantó el viernes 28 de octubre de 2022 que Twitter formará un comité de moderación de contenidos con puntos de vista “muy diversos”

Te recomendamos: Elon Musk Toma el Control de Twitter y Despide a Altos Ejecutivos, Reportan Medios Estadounidenses

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, concretó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, con el objetivo proclamado de garantizar la libertad de expresión en la influyente red del pájaro azul.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022