Usain Bolt, el ‘relámpago’ eterno que iluminará los Juegos Olímpicos y el deporte mundial

“En lo que concierne a medallas de oro individuales, he hecho mi parte, he ganado tres veces. Si pierdo todas mis medallas de oro en relevos, pues hice lo que tenía que hacer con mis metas personales y, para mí, eso es lo que cuenta”, demostrando que estaba satisfecho con su historia en los Juegos Olímpicos.

Apoyado de figuras del atletismo de su país natal, como Asafa Powell y Don Quarrie, Bolt entendió de mejor manera que lo suyo era correr, más rápido que todos, y era ahí donde debía centrarse más allá de su interés o gusto por otros deportes y actividades, aunque eso no evitó que en ocasiones protagonizara momentos infantiles, como esconderse detrás de un autobús, antes de final de 200 metros planos, durante el Campeonato Juvenil de Debrecen (2001), lo cual hacía pensar que el joven Bolt no se tomaba con toda seriedad el atletismo.