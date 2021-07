Vacuna Soberana 02 contra COVID-19 tiene eficacia de 100%: Irán

El viceministro de Salud para Asuntos de Higiene, Alí Reza Raisí, criticó la disminución del cumplimiento de los protocolos por parte de la población y advirtió de que “si el cumplimiento de estos protocolos que actualmente es del 66% no llega al 85%, las medidas para combatir el virus no serán eficaces”.

