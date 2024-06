Comento el presidente de México la importancia de la reforma al poder judicial. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial.. Está secuestrado tanto por la delincuencia organizada, como por la de cuello blanco. No está al servicio del pueblo… Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia… Necesitamos esa reforma comento el presidente de México Andrés Manuel López Obrador

