Variante ómicron sigue siendo de preocupación para especialistas en México

“Estamos en una situación muy diferente, la ciencia ya dijo lo que había que hacer, ahora es la sociedad la que tiene que actuar en consecuencia… es ahorita crítico romper la cadena de transmisión en las casas… en las oficinas, en las escuelas… que la gente que está enferma no vaya… hay gente que no puede faltar porque le van a descontar el día, o lo van a regañar, o tienen pendientes, o lo que sea y entonces se va a forzar para ir”, aseguró Mauricio Rodríguez, de la facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el covid.

Indicó que las siguientes tres semanas serán críticas por el repunte drástico de contagios que se prevén en México… Sin embargo, dijo que la sociedad ya no es la misma que al inicio de la pandemia, cuando no se conocían los alcances del virus, no había suficientes pruebas de detección, las medidas sanitarias adecuadas, y tampoco había vacunas.

Algunos estudios, como este publicado por una revista de prestigio australiana, afirman que las consecuencias mundiales por no cerrar actividades no esenciales y permitir una transmisión comunitaria de ómicron pueden ser sociales: