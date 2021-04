Vía Crucis concurrido conmueve a una Jerusalén apagada por pandemia COVID-19

“Es cierto que esta Semana Santa es especial, porque no hay peregrinos, porque no hay nada, pero los cristianos locales, los continuadores del tiempo de Jesús en esta Tierra Santa, son los que están apoyando nuestra fe”, expresó el padre Manolo Lama, de 60 años, oriundo de Sevilla y residente de la ciudad cisjordana de Beit Sahur.

