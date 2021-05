Vicente Zambada, ‘El Vicentillo’, ya no está en una prisión federal de EEUU

“El Servicio de Alguaciles no confirma ni niega ninguna información sobre nadie que pueda o no participar en el Programa de Seguridad de Testigos. Tampoco proporcionamos detalles sobre los movimientos de prisioneros”, indicó en un comunicado a Univision su portavoz James P. Stossel.

“El BOP no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo su custodia o que han sido liberados de su custodia”, dijo además la portavoz a la cadena hispana.