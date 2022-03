Video: Dr. Simi huye de asalto en farmacia

Si bien el video fue compartido en TikTok en febrero, terminó por hacerse viral en marzo y ya cuenta con más de millones de reproducciones, más de 300 mil reacciones y miles de comentarios, muchos de ellos que comparte la reacción del Dr Simi , asegurando que “le pagan por bailar, no por cuidar”. Aunque hubo otros que aseguran que no huyó, que seguramente fue a buscar ayuda o a un policía.

You may also like