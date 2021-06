Video: Hombre de origen asiático se viraliza tras noquear a joven que lo molestaba en su tienda

Ataques a personas de origen asiático han logrado viralizarse en redes en tiempos recientes, pero esta vez un hombre logró noquear a un sujeto caucásico que lo había molestado a él y a su compañero en su tienda ubicada en Dublín, Irlanda.

A través de redes sociales se ha logrado viralizar un video en el cual se puede ver una pelea entre dos personas de origen asiático y otro hombre, mismo al que buscan sacar de su tienda a base de empujones y patadas.

Pese a conseguir su objetivo en dos ocasiones, el hombre blanco insistía en reclamarles a los aparentes dueños del lugar. Durante la discusión, uno de los hombres le insiste al alborotador que “mantenga la distancia” y “salga de mi tienda”.

Sin embargo, el momento que ha permitido que esta discusión se viralizara sucedió cuando el hombre regresó por segunda ocasión al lugar. Entre los reclamos, el joven puso su mano en el pecho de uno de los hombres asiáticos, quien en ese momento aprovechó para soltarle un puñetazo directo al mentón, que provocó que cayera noqueado.

Anti-Asian racist in Ireland tries to bully a storeowner and gets knocked out pic.twitter.com/sY84P8yAVW

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 6, 2021