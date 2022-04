Video: Hombre grafitea auto de un luchador de artes marciales mixtas; terminó golpeado

Ricardo Arreola, un reconocido peleador de artes marciales mixtas, sorprendió a un grafitero mientras rayaba su auto. Su reacción fue captada en video y no tardó en hacerse viral.

El video muestra cómo un grafitero raya el vidrio lateral y un espejo del carro de Ricardo “Loco” Arreola. Sin embargo, no se dio cuenta que el luchador estaba dentro del vehículo.

Arreola salió rápidamente del auto y no dudó en encarar al sujeto, que trató de emprender la fuga, pero fue alcanzado por el peleador, quien le dio algunos golpes.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en Monterrey, Nuevo León. El peleador habló del incidente en sus redes sociales.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, dijo Arreola. “Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando, no creo que no fue la solución más correcta“.

El grafiteor, además de la golpiza que se llevó, tuvo que limpiar y borrar la pintura del carro de Arreola.

