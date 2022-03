Video: Momento del fuerte sismo magnitud 7.3 que sacudió Japón

Te mostramos en video el momento en que un fuerte sismo de magnitud 7.3 sacudió hoy, 16 de marzo de 2022, las prefecturas de Fukushima y Miyagi, en Japón, y por el que se activó una alerta de tsunami.

El sismo se produjo a las 23:36 hora local, a una profundidad de 60 kilómetros, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que alertó sobre un posible tsunami en la zona más afectada de hasta un metro de altura.

El terremoto estuvo precedido de otro sismo de menor intensidad, y llegó a alcanzar el nivel seis alto en la escala nipona, de un máximo de siete y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor.

El sismo se dejó notar con fuerza en otras zonas del este y del centro de Japón, entre ellas Tokio, donde alcanzó el nivel cuatro de la escala japonesa.

La operadora de la central nuclear de Fukushima Daiichi, en proceso de desmantelamiento desde la crisis nuclear desencadenada por el gran terremoto y el tsunami de marzo de 2011, fue revisada para descartar si se produjo algún daño por el nuevo sismo, así como en otras instalaciones atómicas cercanas.

El sismo causó cortes eléctricos en la localidad de Soma, en Fukushima, así como en amplias zonas de Tokio y en las prefecturas colindantes de Kanagawa, Chiba y Saitama.

