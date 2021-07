Video: Mujeres caen de un columpio sobre un barranco y sobreviven de milagro

En redes sociales circula un video de dos mujeres que salen volando de una atracción en Daguestán, Rusia. De puro milagro, las mujeres sobrevivieron con lesiones menores.

En el mundo hay varias actividades turísticas que son tan extrañas como peligrosas, pero pocas se comparan con esta atracción que te columpia sobre la orilla de un barranco, a mil 920 metros de altura.

En el cañón de Sulak hay columpios instalados justo en la orilla de los barrancos para que los turistas puedan experimentar la emoción de “volar” sobre esta maravilla de la naturaleza.

Dos mujeres casi terminan por hacer eso cuando el cable de uno de los columpios se rompe. El ímpetu del columpio es suficiente para empujar a las dos jóvenes turistas sobre la orilla de la barranca.

El aterrador momento fue captado en video por algunos de los testigos:

There must be something in Dagestan water that makes these dudes invincible.

Those two girls fell off that cliff in Sulak Canyon and miraculously survived.

(Khabib Nurmagomedov tee spotted, too) pic.twitter.com/p2vulNjbK1

— Al Zullino (@phre) July 15, 2021