Video: Rescatan a perrito callejero atrapado en coladera tras 20 horas de trabajo

“Parecía algo sencillo y simple, pero se complicó porque el perro no estaba accesible, estaba en la parte del entubado. Estaba en una posición que no se podía sacar, por eso hubo que romper parte de la vereda”.

Como el tiempo pasaba y no había otra opción viable, las autoridades decidieron usar una máquina excavadora para romper el concreto , teniendo cuidado de no dañar al can.