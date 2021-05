Video: Salma Hayek presume sesión de fotos utilizando un vestido azul de olanes

“Me encontré profundamente conmovida. Fue una experiencia muy extraña. Me olvidé del ‘¿cómo me queda? ¿Voy a tener un ataque de claustrofobia?’ Todo lo que veía era: ‘Dios mío, aquí hay una mujer mexicana con este traje y esto está sucediendo de verdad. Y sí, vamos a ser superhéroes’”, reconoció Salma, quien protagonizó el primer tráiler del filme, revelado este 24 de mayo.

“Ella realmente encarna el personaje. Su nivel de compromiso solo lo he visto una o dos veces”, dijo Hayek respecto a Lady Gaga, quien sigue forjando una carrera como actriz tras su aparición en A Star is Born.