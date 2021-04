Video: Trabajador salva a niño de ser arrollado por un tren justo a tiempo

En redes sociales se hizo viral el insólito momento en que un hombre salva a un niño pequeño de ser arrollado por un tren.

Te recomendamos: Yayagram, la máquina que creó un nieto para comunicarse con su abuelita

Este inquietante momento ocurrió el sábado 17 de abril en Mumbai, India, cuando un niño de 6 años perdió el equilibrio y cayó a las vías. El trabajador de la estación ferroviaria fue identificado como Mayur Shelk.

Mira el video en seguida:

A pointsman in Mumbai Division, Mayur Shelkhe saves life of a child who lost his balance while walking at platform 2 of Vangani railway station & fell on railway tracks, while a train was moving in his direction. (17.04.2021)@PiyushGoyal @RailMinIndia @Tiny_Dhillon @kayjay34350 pic.twitter.com/Yfxxx9ZYyJ

— Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) April 19, 2021