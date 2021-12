Viral: La Navidad siempre ha dependido del “trabajo no remunerado” de las mujeres, argumenta una tiktoker

Una joven generó una fuerte discusión en redes sociales cuando planteó que lo mejor de la Navidad depende en mayor medida del “trabajo no remunerado de las mujeres”.

A través de TikTok, una usuaria de nombre Victoria Gravesande compartió su opinión sobre las tareas que suelen realizar las mujeres en torno a la Navidad, como la compra de los obsequios y la envoltura de estos, o la preparación de la cena.

Aunque no nos damos cuenta, plantea Victoria, estas mujeres, madres o abuelas, no tienden a recibir el agradecimiento de los demás miembros de la familia, ya ni se diga una compensación económica por las horas de esfuerzo que dedican a este trabajo.

Añadió Vanessa: “Mucho de eso para la mayoría de nosotros va a provenir del trabajo no remunerado de mujeres, específicamente, de madres”. Mira el video original enseguida:

The unpaid labour of women ! Makes the world go round !!!! ##divinefeminine ##feminism ##iluvwomen ##yuh

♬ original sound – Victoria Gravesande