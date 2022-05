Viruela del mono se habría expandido en fiestas en Europa: experto

“Esto no es el COVID”, dijo. “Tenemos que frenarlo, pero no se propaga por el aire y tenemos vacunas que protegen contra él”.

En una entrevista con The Associated Press, el doctor David Heymann, exdirector del departamento de emergencias de la OMS , dijo que la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad es la transmisión sexual entre hombres gays y bisexuales en dos fiestas celebradas en España y Bélgica. La viruela símica no había provocado grandes brotes en el pasado fuera de África, donde es endémica en animales.