WhatsApp: ¿Cómo saber si ya aceptaste los nuevos términos y condiciones?

Tras la polémica que esta medida provocó entre la opinión pública, en las semanas subsecuentes esta compañía aclaró que si bien, los usuarios que no acepten estas nuevas condiciones no serán dados de baja ni se eliminarán sus cuentas, sí habría herramientas de la app que ya no podrían usar , como la opción de leer o enviar mensajes.

