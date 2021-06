WhatsApp da marcha atrás y no bloqueará cuentas de quienes no acepten política de privacidad

La nueva decisión supone que no existe ninguna consecuencia por no aceptar la nueva política de Condiciones y Privacidad lanzada en la actualización disponible desde el 15 de mayo, al menos en este momento.

Los usuarios que no acepten la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp no tendrán ningún acceso limitado a sus funciones, de forma contraria a lo que la empresa indicaba a principios de mayo, cuando anunció que los que no lo hicieran verían limitado el servicio de manera progresiva .