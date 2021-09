WhatsApp: ¿Por qué aparezco en línea aunque ya dejé de usar la aplicación?

Este tipo de acciones pueden generar que las personas puedan ver que su contacto sigue en línea pese a que no esté conectado o haya dejado de usar WhatsApp. La razón es la copia de seguridad y los guardados que la app realiza pese a que el usuario no esté usando la app.

“Estabas conectado y no me contestaste” puede ser el reclamo que algunas personas hayan recibido y no entender porqué. Quizá puedan creer que su contacto se equivocó, pero tampoco es así, pues en realidad los dos tienen razón. En realidad la confusión se debe al funcionamiento de WhatsApp.