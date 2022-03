Will Smith golpea a Chris Rock en entrega de los Oscar y redes reaccionan con memes

En la entrega 94 de los premios Oscar se vivió un tenso momento después de que Will Smith golpeara a Chris Rock en pleno escenario, esto después de que el segundo mencionado hiciera una broma sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, y los memes sobre lo sucedido no tardaron en aparecer, convirtiendo este momento en uno de los más virales de la noche.

En lo que había sido una entrega de los Oscar tranquila, quizá con sorpresas en algunos de los ganadores, Will Smith se encargó de hacerla viral en todo el mundo tras golpear a Chris Rock, generando una gran cantidad de memes que ahora circulan por todo internet, dejando uno de los momentos que, seguramente, será uno de los más comentados en lo que va del 2022.

Y es que Will Smith y la bofetada a Rock dejó el material suficiente para colocarlo en diferentes contextos e incluso hizo recordar momentos razonablemente parecidos de la vida real o en el cine, ¿no lo creen? Aquí la prueba:

La gente que quería que Will Smith ganará un Oscar en estos momentos:#Oscars #WillSmith pic.twitter.com/3uOfaX0D2s — Willliam (@william_chepiek) March 28, 2022

Will Smith es el verdadero QUE HOMBRE pic.twitter.com/LXovF7LfHz — Lucho (@AgusGonzalez19_) March 28, 2022

Todos después de ver lo que pasó en los #Oscar con will Smith y chris rock 😱😱 pic.twitter.com/JbjVcAXV3I — ElInformanteDeGotham🌐 (@gothaminformer5) March 28, 2022

No se bien que pasó pero Will Smith y Chris Rock recrearon el meme de Batman y Robin en los #Oscars pic.twitter.com/2ummCq8wbq — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) March 28, 2022

Ya van a empezar con su “si no me vas a defender como Will Smith a su esposa, no quiero nada” pic.twitter.com/pLcgoM7Vw6 — Kat (@KathiaMora4) March 28, 2022

Todos en mi casa viendo el cachetada de Will Smith a Chris Rock#AcademyAwards #Oscars pic.twitter.com/XxobjMPq7b — Abner Landeros (@AbnerWagner) March 28, 2022

Ya maluma subió una historia de Will Smith, podemos estar tranquilos pic.twitter.com/Bk4fJcwjnE — Pinche México (@Pinch3Mexic0) March 28, 2022

Will Smith después de golpear a Chirs Rock. pic.twitter.com/V6oPcZY0os — En va pé. (@Vichenzo_Krs) March 28, 2022

¿Y qué sucedió con Chris Rock? Pues algunos usuarios se pusieron ingeniosos

Chris Rock entregando el oscar después de que Will Smith le pegara una cachetada pic.twitter.com/QF33Yr1iJA — Karla;🍂lvs Alex⛓-25🎂 (@louistwllss) March 28, 2022

Chriss Rock después de que Will Smith le partiera la madre en televisión nacional. #WillSmith #Oscars pic.twitter.com/B6NSYkeVeS — R4 (@Prime4raujo) March 28, 2022

Primeras imágenes de Chris Rock después del altercado con Will Smith. pic.twitter.com/WKENMroJ5m — Celiz💋 (@CelizDeco) March 28, 2022

Después de lo sucedido Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor y aunque no se pudo ver, probablemente muchos de los presentes se encontraban de la siguiente manera:

Todos mirando a Will Smith durante su nominación pic.twitter.com/xHPXMHLudB — Aivan con olor a flan (@AivanAf) March 28, 2022

Todos ahorita que gano Will Smith 🙊🙊🙊 pic.twitter.com/7CdCOUo32T — CHEMA007 (@chemachapin007) March 28, 2022