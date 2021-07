Y Enrique Peña Nieto. Tufo a podrido, a negocios desde el poder, a dinero sucio

La administración de Enrique Peña Nieto podría ser la que está más sujeta a una investigación debido a que aún no hay plazos para que prescriban los posibles delitos cometidos en su Gobierno y ya que la documentación de lo que ocurrió en se gestión debería estar disponible.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Desde que en agosto pasado fue aprobada la Consulta Popular para enjuiciar a los cinco últimos expresidentes mexicanos, la lista de motivos para investigar a Enrique Peña Nieto se ha robustecido.

Las irregularidades detectadas en el Gobierno de Peña Nieto no se cometieron hace 20 años a diferencia de los otros exmandatarios. Entre ellas, sobresalen los fraudes denunciados con OHL; las obras de infraestructura que no se terminaron, pero en las que se gastaron millones de pesos; el desvío de recursos públicos detectado a través de secretarías federales; el posible financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto y el posterior pago de sobornos con dinero de esta empresa para la aprobación de la Reforma Energética, como se ha denunciado.

Además, recientemente se ampliaron los datos del espionaje masivo que se desplegó durante su administración. Sobre estos temas, el argumento en defensa puede ser que no fue Peña Nieto en persona, el que cometió los posibles delitos, pero como se manejó en el caso de Rosario Robles —juzgada por el desvío de millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu—, no había forma de que él no estuviera enterado porque las cantidades de dinero que estuvieron de por medio y los proyectos en juego no fueron menores, sino notorios y además, se trató de acciones continuadas.

Hay una declaración clave de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que le da al periódico La Jornada en diciembre del 2020: “No había posibilidades de que el Presidente [Peña Nieto] no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”.

