Yucatán: 3,286 hogares están al paso del Tren Maya; Fonatur busca expulsarlos, acusan

“Fonatur está buscando, junto con otras autoridades, desalojar a personas de manera extrajudicial cuando no tiene facultades legales para hacerlo. Argumentan que no es un desalojo porque se les dará opciones habitacionales, pero eso implica que se les va a hacer salir de sus casas independientemente de que haya una indemnización a la cual, por supuesto, tendrían derecho”, aseguró.

You may also like