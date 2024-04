El día de ayer la candidata de Morena a su llegada por la tarde noche, comentó: En un hermoso y emotivo mitin en el Parque de la Paz, en Mérida, Yucatán y como homenaje al gran Felipe Carrillo Puerto, hablamos de las causas de nuestro movimiento: no puede haber prosperidad cuando no se comparte. Con Huacho Díaz Mena en Yucatán y Rommel Pacheco en Mérida, vamos a continuar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el bienestar llegue a todos y a todas quienes queremos continuar con esta transformación en nuestro bello México. Que piensas estas con la 4ta Transformación o no. Www.elcambiodemexico.com

You may also like