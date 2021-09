Zaldívar asegura que agenda de derechos humanos de las mujeres no termina con fallo sobre aborto

“No, no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años ha luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes, que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos… Es también un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos, a todas las mujeres que tuvieron que soportar acusaciones injustas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

“Vamos a defender a las niñas más pobres de este país, vamos a defender a las mujeres más marginadas, no vamos a permitir desde el Poder Judicial que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una presión injusta simplemente por ejercer sus derechos … El delito de aborto persigue sobre todo la pobreza, vamos a evitar que esto siga ocurriendo, vamos a defenderlas a todas ellas, con una defensa de calidad, comprometida y que permita que recobre su libertad quienes no la tengan”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.