Zelenski denuncia promesas incumplidas de Occidente para ayudar a Ucrania

Zelenski explicó que hay conversaciones con líderes y parlamentarios de todo el mundo que “saben cómo ayudar a Ucrania” , pero que “hay cosas que no pueden decidirse en negociaciones, que no dependen directamente de nosotros, sino de la humanidad, que debe ganar en las capitales importantes”.

La responsabilidad es también “de los que no han asegurado aún el cielo ucraniano (para protegernos) de los asesinos rusos y no salvaron nuestras ciudades de ataques aéreos, de las bombas, de los misiles (…)”, enfatizó.