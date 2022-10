Aclaran que Reforma para Duplicar Vacaciones a Trabajadores en México sí va

“Sí, claro. Y golpeándome de manera absurda, porque no es cierto eso. Pero es este joven el responsable, el que lo metió en una bronca, Gilberto Encinas… Fue un error de él, no de mi equipo; de él en lo personal. Mi equipo es muy profesional”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República:

“Fue la mayoría del Grupo Parlamentario los que solicitaron que se difiriera un momento para que hubiera un poco de mayor análisis. Pero ahí mismo se acordó que durante este mes o máximo el próximo saldría, así es que no hay ninguna presión y no hay ninguna sorpresa, más bien son tiempos electorales que hacen que las emociones se precipiten y se endose a quien no le tienen que endosar ningún tipo de responsabilidad”, detalló Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República.