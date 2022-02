Acusan a marino británico de grabar y publicar en Snapchat un video íntimo con una colega

Un oficial de la Marina Real Británica fue acusado de grabarse mientras tenía relaciones sexuales con una colega, para después publicar el video, sin el consentimiento de la pareja, en la red social Snapchat.

Te recomendamos: Joven va al extranjero a conocer a su novio de internet y es asesinada por él

De acuerdo a lo reportado por el medio Daily Mail, el subteniente Scott Ewing y la mujer, de la quien no se puede revelar su nombre, mantuvieron relaciones sexuales consensuadas después de conocerse en un bar cerca de la base de entrenamiento de la Marina Real HMS Dartmouth, según el Tribunal Militar de Bulford, en Wiltshire, Inglaterra.

Según lo dicho en su comparecencia, la mujer dio a conocer que, antes de la cita en el bar, ella y Ewing habían intercambiado mensajes en broma y coqueteos, como fotos íntimas, a través de Facebook.

El día de su encuentro, la mujer dijo que visitó la base por otro motivo, pero se encontró con el subteniente Scott en el bar y posteriormente decidieron ir juntos a su camarote, cerca de las dos de la mañana, donde mantuvieron relaciones sexuales por “aproximadamente una hora”, aseguró.

Tras el acto, la víctima dijo que se vistió y decidió irse, pero antes vio que Ewing tomó su celular. En su momento, no lo consideró sospechoso y solo le preguntó: “No le vas a contar esto a nadie, ¿verdad?” a lo que el hombre habría reído o sonreído, recuerda.

Sin embargo, durante el encuentro, la mujer no se percató de que el hombre grabó un video de 11 segundos en su celular mientras ella estaba de espaldas. Posteriormente el subteniente giró la cámara de su celular, se mostró sonriente y haciendo una señal de “ok”, con los dedos, aseguró el tribunal.

Después, Erwing decidió subir el video a la aplicación de Snapchat para compartirlo con un grupo conformado únicamente por hombres.

Dos semanas después, la mujer se enteró por un amigo que un video de ella estaba circulando en redes sociales, por lo que decidió hablar con otro hombre que formaba parte del grupo de Snapchat, quien le confirmó haber visto la grabación, aunque le aseguró que su rostro no se veía.

Respecto a lo sucedido, el subteniente Scott Ewing admitió haber grabado el video, aunque asegura que la oficial dio su consentimiento verbal para ello, además de que ella había aceptado de que fuera subido a Snapchat.

Cuando la mujer respondió sobre cómo habría reaccionado si se le hubiera mencionado que iba ser grabada o que el video iba ser compartido, la integrante de la Marina Real Británica aseguró que el subteniente nunca le mencionó una grabación de relaciones sexuales.

“Me habría ido de allí lo antes posible. Eso no habría sido aceptable. Eso nunca fue parte del trato. Si hubiera habido una sugerencia, me gustaría haber pensado que probablemente me habría enfadado bastante y me habría ido.

“[Si se hubiera mencionado que se iba a compartir] Aún más, lo habría encontrado inaceptable”, dijo la mujer.

La oficial denunció el caso ante la Real Policía Naval, instancia que interrogó a Ewing, quien mencionó lo ya descrito y por el momento el juicio continúa.