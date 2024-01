El Sindicato de notimex siempre advirtió que la ex directora de Notimex Sanjuana Martínez traicionaba al propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pero hicieron oídos sordos. Una y otra vez advertimos de los ataques a funcionarios como a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en lugar de eso, decidieron protegerla, al archivar las denuncias en su contra.

