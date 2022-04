AIFA y AICM, los contrastes de su operación simultánea durante vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa son las primeras en que la Ciudad de México tiene en operaciones dos aeropuertos simultáneamente, sin embargo, las actividades en cada uno de ellos contrasta significativamente.

Este Viernes Santo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lució prácticamente vacío y con solo 12 operaciones, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) trabajó al límite de su capacidad, con casi mil.

Para algunos usuarios, las diferencias entre ambas terminales son exponenciales, mientras en el Benito Juárez la oferta de comida y servicios es basta, en el Felipe Ángeles, es lo contrario.

“Me dijeron que no, que aquí no hay que tenemos que tenemos que ir al Museo de los Mamuts, que ahí hay una plaza donde están los restaurantes”, dijo Irma, una usuaria del AIFA.

De los usuarios del Benito Juárez reconocieron que tomaron esta terminal aérea por la menor distancia comparada con la del Felipe Ángeles.

“Sí sé que sí salen, pero no cheque la verdad los costos, ni nada de eso. Creo que por miedo, no sé. Creo que porque es nuevo mejor me voy a lo seguro, entre comillas. Esta ocasión, no fue la ocasión, pero sí pienso probarlo”, afirmó Valeria, usuario del AICM.

“No está tan lejos, pero unos vienen de otros lados y es queda más lejos”, reiteró Luis Alberto, usuario del AICM.