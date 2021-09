Al menos 8 muertos y 24 heridos en un tiroteo en una universidad de Rusia

Al menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas hoy en un tiroteo en el campus de la Universidad de Perm, en los Urales, informaron las autoridades rusas.

“Hay ocho muertos y varios heridos”, señaló el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado.

El Ministerio de Salud de Rusia precisó se trata de 24 heridos, de los que 19 sufrieron heridas de bala.

Los servicios de Sanidad de la región agregaron que los heridos sufren “lesiones graves” a causa de los disparos.

Los investigadores han identificado al atacante, que es un alumno del centro educativo.

El hombre resultó herido cuando oponía resistencia a las fuerzas del orden durante el operativo desplegado para detenerlo.

El servicio de prensa de la universidad atacada informó esta mañana del suceso a través de un mensaje en las redes sociales en el que decía que los profesores y alumnos del centro se habían encerrado en las aulas tras escuchar unos disparos.

Según fuentes de la institución educativa, el ataque ha causado al menos “19 heridos”.

Uno de los alumnos de la Universidad de Perm dijo al portal local 59.ru que “el atacante comenzó a disparar nada más entrar en el recinto” del centro.

“Nosotros nos encerramos en un aula durante una hora, éramos unas 60 personas”, dijo el estudiante.

Las imágenes desde el lugar indican que el agresor también disparó contra los vehículos estacionados en la zona universitaria antes de dirigir el arma a las personas.

#Perm: Officials in the Russian city of Perm say at least five people have been killed in a mass shooting incident at Perm State University. The alleged shooter has been shot by law enforcement officers.pic.twitter.com/bflJCUmAsP

— I.E.N. (@BreakingIEN) September 20, 2021