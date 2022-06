Alejandro Moreno revela audio con Manuel Velasco; acusa amenazas del Gobierno Federal

En conferencia de prensa, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó al gobierno de haberlo amenazado con “irse con todo en su contra” si no dejaba en libertad a los legisladores priístas para que votaran por la reforma eléctrica; como prueba de estas amenazas, presentó un audio de una conversación que sostuvo días antes de la votación con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco.

“Durante las pasadas semanas, he sido víctima de una campaña sucia encabezada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y dirigida por el Gobierno de la República para desprestigiar mi nombre, intimidarme, por ser una voz crítica, incómoda y opositora a este gobierno”, dijo Alejandro Moreno.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno informó que presentó una denuncia tanto al INE como a la Fiscalía General de la República para que se investigue la actuación de la gobernadora Layda Sansores.

Hay que recordar que en semana pasadas, Layda Sansores dió a conocer varios audios donde se escucha a Alejandro Moreno.

Este martes, el dirigente priísta dijo que el Gobierno Federal lo trató de intimidar días antes de la votación de la reforma eléctrica que fue rechazada por una mayoría de diputados el 17 de abril; como prueba, compartió el audio de una conversación que sostuvo con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, realizada el 8 de abril.

Esto es lo que se escucha en la grabación:

MV: Te voy a hablar en clave, ¿ok?

AM: Sí

MV: Este, me mandaron a traer.

AM: Ajá. sí.

MV: Hace como una hora y media.

AM: Ajá.

MV: Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién ¿sí?

AM: ¿El dos?

MV: Este, habló con su jefe.

AM: ¿El dos?

MV: Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí, ¿ok?

AM: Sí.

MV: Este, y que si no jalabas, este, que se iban a ir con todo.

AM: Ah, ok, perfecto, muy bien. qué bueno que me diste el recado.

MV: Él me dijo: “oye cabrón yo quiero ayudar, este, quiero platicar con él”, le dije “yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuándo regrese. Pero sí, sí he platicado con él”, pero sí estoy preocupado, o sea, porque pues esto ya se va a poner muy tenso.

En otra parte de la conversación Manuel Velasco agrega:

MV: Me mandaron a traer a mi porque saben que tú y yo somos hermanos y a él lo noté preocupado, lo noté y me dice pues qué hago cabrón.

AM: No, yo estoy de acuerdo, al final del camino adán es nuestro hermano, es nuestro amigo y lo conocemos desde hace años pero si tiene instrucciones de su jefe qué le vamos a hacer.

A través de Twitter, el senador Manuel Velasco respondió diciendo que la grabación se hizo sin su consentimiento “violando la confianza” al hacerlo unilateralmente; aclara que lo que él habló lo hizo a “título personal”, y que, “lamentablemente el contenido fue desvirtuado”.

La dirigencia nacional del PAN afirmó que la coalición Va Por México “seguirá unida” y denunció que “espiar, tergiversar y difundir grabaciones para presionar y amedrentar, son actos propios de una dictadura”.

La noche de este martes, Layda Sansores presentó dos nuevos audios en los que Alejandro Moreno habla con un interlocutor sobre los mecanismos que podría utilizar para evitar declarar la compra de una propiedad y sus respectivos impuestos.

